إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالعياط

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية توك توك بطريق مصر أسيوط السريع أمام مدخل مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط السريع أمام مدخل المدينة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب التوك توك نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى العياط المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.