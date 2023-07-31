بفرمان من كولر.. سعد سمير ومحمد محمود خارج الأهلي

حسمت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي موقف مدافع الفريق سعد سمير، بعد انتهاء إعارته لفريق فيوتشر التي استمرت لمدة موسمين.

وقرر مسئولو الأهلي عدم تجديد عقد سعد سمير والاستغناء عن خدماته بعد نهاية عقده مع النادي عقب انتهاء إعارته لمدة موسمين، وذلك بناء على تقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وناقشت لجنة التخطيط مع “كولر” مصير سعد سمير بعد العودة من الإعارة ولكن المدير الفني أبلغهم بعدم حاجته لخدمات اللاعب الذي تخطي الـ34 عاما.

ويحسم سعد سمير مصيره خلال الساعات المقبلة، حيث يمتلك 4 عروض خلال الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها من نادي زد وسيراميكا كليوباترا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في تجديد عقد سعد سمير لمدة موسم حتى ينهي اللاعب مسيرته في القلعة الحمراء خاصة أنه من أبناء النادي وأحد كباتن الفريق السابقين، ولكن كولر رفض فكرة تواجد “سعد” وطلب التعاقد مع مدافع آخر بعد رحيل أيمن أشرف.

كما قررت اللجنة فسخ التعاقد مع محمد محمود لاعب الفريق السابق والذي انتهت اعارته لنادي الاتحاد السكندري، خاصة أن اللاعب لن يفيد النادي في ظل تراجع مستواه وكثرة الاصابات التي تعرض لها حيث أجرى 3 عمليات في الرباط الصليبي من قبل.