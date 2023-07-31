الأردن والإمارات يؤكدان قوة العلاقات والعمل على تعزيزها في جميع المجالات

أكد سفير دولة الإمارات في عمّان الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب غازي الذنيبات، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تُعد نموذجاً رائداً يُحتذى به على المستوى العربي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة إلى مقر السفارة الإماراتية في عمّان، الأحد، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء عليها بمختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما، وتأكيد أهمية التعاون والتنسيق في المجالات البرلمانية، من خلال عقد اللقاءات وتكثيف الزيارات، وتبادل الخبرات.

وأكد السفير الإماراتي عمق العلاقات الثنائية، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين، قائلًا: إنني "سأعمل على دعم كل الجهود والمساعي المخلصة لتطويرها، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الشقيقين".

ونوه عن أهمية هذه الزيارات واللقاءات مع لجنة الأخوة النيابية، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية، مؤكداً اعتزازه بالبرلمان الأردني والدور المشرف الذي يقوم به.

من جانبه، قال النائب الذنيبات إن العلاقات الأردنية الإماراتية تُشكل نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية، حيث تنطلق من أرضية صلبة أرسى دعائمها عاهل الأرن الملك عبد الله الثاني بن الحسين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووصف الذنيبات علاقات البلدين بالتاريخية والمتينة والمتجذرة، ودعا إلى ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.