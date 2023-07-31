ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31 يوليو 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 31 يوليو 2023.
القاهرة 
صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق ٥:١٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٨ م
صلاة المَغرب ٦:٥٠ م
صلاة العِشاء ٨:١٨ م

الإسكندرية 
صلاة الفجْر ٣:٣٥ ص
الشروق ٥:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٤٦ م
صلاة المَغرب ٦:٥٨ م
صلاة العِشاء ٨:٢٧ م

أسيوط 
صلاة الفجْر ٣:٤٤ ص
الشروق ٥:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:٤٧ م
صلاة العِشاء ٨:١١ م

أسوان 
صلاة الفجْر ٤:٢١ ص
الشروق ٥:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣١ م
صلاة العَصر ٣:٥٥ م
صلاة المَغرب ٧:٠٩ م
صلاة العِشاء ٨:٣٠ م

بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص
الشروق ٥:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٦:٤٩ م
صلاة العِشاء ٨:١٥ م

دمياط 
صلاة الفجْر ٣:٢٧ ص
الشروق ٥:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٩ م
صلاة المَغرب ٦:٥٠ م
صلاة العِشاء ٨:٢٠ م

إسماعيلية 
صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص
الشروق ٥:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٣٥ م
صلاة المَغرب ٦:٤٧ م
صلاة العِشاء ٨:١٥ م

شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص
الشروق ٥:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٢ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٥٩ م

سوهاج 
صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص
الشروق ٥:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٤٢ م
صلاة العِشاء ٨:٠٥ م

السويس 
صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص
الشروق ٥:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٣٣ م
صلاة المَغرب ٦:٤٥ م
صلاة العِشاء ٨:١٢ م

المنصورة 
صلاة الفجْر ٣:٣٠ ص
الشروق ٥:١٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٤٠ م
صلاة المَغرب ٦:٥١ م
صلاة العِشاء ٨:٢٠ م

تعرف على مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الصلاة اليوم أوقات الصلاة خدمة مواقيت الصلاة