تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 31 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

- القاهرة 36- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25.

- أكتوبر 37- 25.

- بنهـا 36- 25.

- دمنهور 35- 24.

- وادي النطرون 36- 25.

- كفر الشيخ 35- 24.

- المنصورة 36- 24.

- الزقازيق 36- 25.

- شبين الكوم 36- 25.

- طنطا 36- 24.

- دمياط 34- 24.

- بورسعيد 34- 25.

- الإسماعيلية 39- 24.

- السويس 38- 25.

- العريش 35- 24.

- رفح 35- 24.

- رأس سدر 39- 26.

- نخل 39 - 20.

- كاترين 36 - 19.

- الطور 42- 26.

- طابا 38- 25.

- شرم الشيخ 42- 30.

- الإسكندرية 33- 24.

- العلمين الجديدة 33- 24.

- مطروح 32- 23.

- السلوم 33- 24.

- سيوة 38- 23.

- رأس غارب 42- 30.

- الغردقة 42- 30.

- سفاجا 41- 29.

- مرسى علم 40- 30.

- شلاتين 42- 30.

- حلايب 38- 31.

- أبو رماد 40- 30.

- رأس حدربة 39- 29.

- الفيوم 40- 25.

- بني سويف 40- 25.

- المنيا 41- 24.

- أسيوط 42- 26.

- سوهاج 43- 27.

- قنا 43- 30.

- الأقصر 44- 30.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 44- 29.