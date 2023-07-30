نشرة الحوادث| مصرع طفل غرقًا بالهرم.. المشدد 3 أعوام لـ16 متورطًا بأحداث شغب السلام

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: مصرع طفل غرقًا داخل وعاء مياه فى منزله بالهرم، إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى، أمن القاهرة يحل لغز تغيب سيدة القطامية عن منزل زوجها .. وإليكم التفاصيل.

مصرع طفل غرقا داخل وعاء مياه فى منزله بالهرم

https://www.albawabhnews.com/4847957

إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن وقود بطريق مصر السويس الصحراوى.. صور

https://www.albawabhnews.com/4847949

أمن القاهرة يحل لغز تغيب سيدة القطامية عن منزل زوجها

https://www.albawabhnews.com/4847895

الاقتصادية تؤجل محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

https://www.albawabhnews.com/4847891

المشدد 5 سنوات لمتهمين و3 أعوام لـ16 متورطًا بأحداث شغب السلام

https://www.albawabhnews.com/4847844

مصرع طفل غرقا داخل وعاء مياه فى منزله بالهرم