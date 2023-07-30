ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جامح في وسط روسيا إلى37 قتيلا وجريحا

أعلنت السلطات الروسية أن حصيلة الضحايا الذين خلفهم إعصار "جامح" في مخيم سياحي بجمهورية "ماري إل" بوسط البلاد أمس السبت، بلغت 8 قتلى و29 جريحا.

وذكرت الطوارئ الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد- أن رجال الإنقاذ يواصلون العمل لإزالة آثار الإعصار في جمهورية "ماري إل"، ولاسيما في موقع المخيم السياحي قرب بحيرة يالتشيك والطرق المؤدية إليه.. وأضافت أنه "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 8، والإصابات إلى 29، وتم نقل 16 منهم إلى مستشفيات".

وكانت السلطات قد أعلنت في حصيلة سابقة إصابة 24 شخصا، بينهم 6 أطفال، ومصرع 6 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستريحون مع والديهم في خيام بجانب بحيرة، وذلك بسبب سقوط أشجار على الخيام.