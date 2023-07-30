ads
الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جامح في وسط روسيا إلى37 قتيلا وجريحا

إعصار
إعصار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات الروسية أن حصيلة الضحايا الذين خلفهم إعصار "جامح" في مخيم سياحي بجمهورية "ماري إل" بوسط البلاد أمس السبت، بلغت 8 قتلى و29 جريحا.

وذكرت الطوارئ الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد- أن رجال الإنقاذ يواصلون العمل لإزالة آثار الإعصار في جمهورية "ماري إل"، ولاسيما في موقع المخيم السياحي قرب بحيرة يالتشيك والطرق المؤدية إليه.. وأضافت أنه "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 8، والإصابات إلى 29، وتم نقل 16 منهم إلى مستشفيات".

وكانت السلطات قد أعلنت في حصيلة سابقة إصابة 24 شخصا، بينهم 6 أطفال، ومصرع 6 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستريحون مع والديهم في خيام بجانب بحيرة، وذلك بسبب سقوط أشجار على الخيام.

روسيا إعصار 8 قتلى و29 جريحا الضحايا