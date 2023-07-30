تفرز هرمونات السعادة.. جمال شعبان يكشف فوائد المانجو

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الشاي الأخضر يسهم في تقليل الكوليسترول والدهون وبالتالي يساعد في تقليل الوزن، ولا مانع من تناوله حتى 5 مرات يوميا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، الماع على قناة صدى البلد، أن السكر يضيع فائدة الشاي.

وقال عميد معهد القلب السابق، إن المانجو تمنع السرطان وتزود المناعة وتعمل كمضاد للأكسدة ولكن يجب أكلها بحساب لمرضى الحصوى.

ولفت إلى المانجو تسهم في إفراز هرمونات السعادة وتحسن الحالة المزاجية للإنسان ومفيدة للقلب والشرايين وتحسن حالة الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن الإكثار منها لا يؤدي لزيادة الوزن.

واختتم الدكتور جمال شعبان، قائلا: “المفروض على مرضى السكري والحصوات تناول المانجو بحساب شديد، والأصحاء يأكلون كما يشاءون ولكن الأفضل الاعتدال”.

