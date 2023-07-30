الرئيس الموريتاني يبحث مع رئيس وزراء الصين سبل دعم التعاون الثنائي

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال لقاء جمعهما اليوم في بكين على هامش الزيارة التي يقوم بها ولد الغزواني إلى الصين حاليًا، علاقات التعاون الثنائي.

وأفاد بيان للرئاسة الموريتانية اليوم بأن المباحثات تركزت على سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الموريتانية الصينية وسبل تطويرها في جميع المجالات.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الزيارة إعفاء 150 مليون يوان صيني من الديون المستحقة للصين على موريتانيا، إضافة إلى بحث توقيع اتفاقية إطار بين البلدين، بشأن مبادرة الحزام والطريق.