استمرار مشاركة نوادي ومراكز شباب شمال سيناء بمبادرة "صيف شبابنا"

تواصل نوادي مراكز الشباب والرياضة، على مستوى محافظة شمال سيناء المشاركة في فاعليات مبادرة «صيف شبابنا- رياضتنا في اجازتنا»، برعاية وزارة الشباب والرياضة، فشارك عدة مراكز شبابية وأندية مثل مركز الأمل في مدينة رفح ومركز شباب قبر مير بمدينة الشيخ زويد وقاطية وأم عقبة ببئر العبد، ومركز شباب مدينة الحسنة بوسط سيناء.

وتعددت الأنشطة الرياضية ما بين، كرة قدم وكاراتية والعاب قوى وتنس طاولة وأداء التمارين الرياضية في "الجيم" وكذلك ورش عمل وانشطة وندواتة ثقافية، ليس فقط بالنوادي وانما على شواطئ شمال سيناء أيضًا، والتي شارك بها الشباب والفتيات والأطفال.

وذكر إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، في بيان اليوم الأحد، استمرار فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» بالمحافظة، موضحًا أن مركز شباب العريش نفذ أنشطة السمر الكشفي للكشافة البحرية، مثمنًا دور الفرق الكشفية في العمل التطوعي والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل لديه انتماء لوطنه وإعلاء قيم التطوع.

وانطلقت مبادرة «صيف شبابنا- رياضتنا في اجازتنا» يوم 27، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وذلم بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة وتعليمات مديرية الشباب والرياضة والتي نظمت سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والاندية خلال فترة الأجازة الصيفية.

في سياق ذلك، أعلن اليوم الأحد كل من مركز شباب قاطية وأم عقبة، التابعين لمركز بئر العبد بشمال سيناء، عن تنفيذ فاعليات وأنشطة رياضية ضمن مبادرة "صيف شبابنا"، في الأنشطة الرياضية، جري ١٠٠ م، جري ٢٠٠ م، جري ٤٠٠ م، وثب طويل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/8/8 الساعة الخامسة مساء لجميع الأعمار في " قاطية"، ويوم 3/8/2023 في "أم عقبة".

ونظم أمس مركز شباب النصر المعسكر الصيفى الأول بشاطئ رمانه ضمن خطه المركز لمبادرة صيف شبابنا.

بينما كان قد نظم مركز شباب "الأمل"، التابع لإدارة شباب رفح يوم الجمعة الموافق 2023/7/28 نشاط رياضي دوري، يتضمن التنس والطاوله ضمن الخطه الصيفيه للمركز، وذلك تحت اشراف تيسيرمحمد حسين مدير اداره شباب رفح وعصام حلمي ابراهيم مدير المركز.

بينما اقيم بمركز شباب مدينة بئر العبد، يوم الخميس، الموافق 2023/7/27 أنشطة رياضية، وهي كرة القدم والكاراتية وألعاب قوى وتنس طاولة وكذلك ورش عمل وأنشطة وندوات ثقافية ضمن أنشطة صيف شبابنا.

وانطلق بمركز شباب ضاحية السلام فعاليات المبادرة، من خلال البدء بندوة لبرنامج "ريحانه" للفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تحت اشراف عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشىء.

وقامت كل من مريم ممتاز بالقاء محاضرات عن المشاركة المجتمعية ومي خضرعن عن العلاقات والصحه النفسيه وملك بكير عن التغذية ومنه بكير عن الاتيكيت.

ويهدف البرنامج إلى زيادة وعي الفتيات والحفاظ على التراث وتنمية المهارات وحقوقهم في التعليم، واختيار التغذية السليمة والحفاظ على الوزن والوقاية من أضرار السمن، وتشجيع الفتيات على الرياضه من خلال تنفيذ العدد من الفاعليات الرياضيه للفتيات.

ونظم كل مركز شباب "قبرعمير"، التابع لإدارة شباب الشيخ زويد،الخميس الماضي ورشة عمل حول دور المجتمع في رعاية النشئ والشباب تحت اشراف فريح سليم ابراهيم مدير اداره شباب الشيخ زويد، فيما نفذ مركز شباب الكوثر لقاء رياضي بهدف رفع مستوى اللياقة المهارية لرياضة كرة القدم.

أما مركز "شباب مدينة الحسنه بوسط سيناء"، فنفذ تدريب ومحاضرات وورش عمل وذلك علي مدار ثلاثه أيام لعدد مشاركين 40 من النشيء والشباب بمركز شباب الحسنه.

يذكر أنه كانت قد نفذت، الشعب الكشفية بمركز شباب 6 اكتوبر بالعريش معسكر تعليمى لأعضاء الشعب تضمن كيفية تكوين المعسكر والتدرب على النيران،و شارك في المعسكر شعب الزهرات، المرشدات، الأشبال والكشافة.

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