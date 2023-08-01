الأهلى يرفع العرض المالى لحسم صفقة البرازيلى «سوزا»

يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء المفاوضات مع نادى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى لحسم صفقة المهاجم البرازيلى جوستافو سوزا خلال الميركاتو الصيفى بعدما جدد الأهلى التفاوض مرة أخرى لضم المهاجم البرازيلى بعد أن تعثرت الصفقة فى الفترة الأخيرة بسبب رفض النادى الكورى الاستغناء عن خدمات المهاجم البرازيلى والمغالاة المادية للموافقة على رحيله.



وكان “سوزا” قريبا من الانضمام للأهلى فى الأسابيع الماضية بعدما اتفق النادى مع المهاجم البرازيلى بشأن قيمة عقده وكان من المنتظر أن يصل “سوزا” للقاهرة لإنهاء إجراءات التعاقد، ولكن إدارة نادى جيونبك هيونداى رفضت الاستغناء عن المهاجم وطلبت مبلغا ماليا كبيرا رغم أن عقد “سوزا” ينتهى بنهاية الموسم المقبل.



وكان الأهلى قدم عرضا بـ750 ألف دولار لنادى جيونبك هيونداى للتعاقد مع جوستافو سوزا فى الميركاتو الصيفى الحالى ولكن النادى الكورى طلب الحصول على مليون دولار بالإضافة إلى نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.



وكشف مصدر داخل الأهلى، عن أن المفاوضات تجددت فى الساعات الماضية للتعاقد مع سوزا فى ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى التعاقد مع المهاجم البرازيلى ووضعه أهم أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأضاف المصدر، أن الأهلى رفع العرض المادى إلى 850 ألف دولار يحصل عليها النادى الكورى وهناك محاولات لحسم الصفقة فى الساعات المقبلة لغلق ملف المهاجم الأجنبى.