نائب محافظ الجيزة يتفقد السوق الحضارية الجديدة ومشروع الصرف الصحي بالعياط

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط حيث تابع النائب نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي ودخول المشروع الخدمة الفعلية، ثم استكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط.

وجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبني السوق والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بمدينة العياط محمود عبد الحليم، رئيس مركز العياط ومسؤلي مديرية الإسكان بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.