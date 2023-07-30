هنيدي يضع اللمسات الأخيرة على فيلم"مرعي البريمو".. صور

يقف النجم محمد هنيدي والنجمة غادة عادل والمخرج سعيد حامد على المراحل النهائية لأعمال الصوت والمكساج لفيلمهم الجديد "مرعي البريمو"، تمهيدا لعرضه يوم ٢ من أغسطس المقبل.

ويستخدم فيلم "مرعي البريمو" تقنية الدولبي أتموس، وهي تقنية صوت محيطي أي صيغة صوتية ثلاثية الأبعاد، وتقوم باستقبال الأصوات من فيلم أو لعبة إلكترونية ثم تقوم بإخراجه بطريقة مجسمة ذات جودة عالية.

تدور أحداث فيلم مرعي البريمو حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ و يواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

العمل من تأليف إيهاب بليبل و إخراج سعيد حامد و يشارك في بطولته كل من علاء مرسي ، مصطفي أبو سريع ، محمد محمود ، أحمد بدير، نانسي صلاح، موسيقي تصويرية خالد حماد ، تصوير أحمد يوسف.