بوتين يعلن انضمام 30 سفينة حربية إلى الأسطول الحربي هذا العام

الأحد 30/يوليو/2023 - 02:22 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تواصل العمل في بناء أسطولها الحربي الذي سيتعزز بـ 30 سفينة جديدة هذا العام.

وأضاف بوتين - في كلمته خلال العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة يوم القوات البحرية، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية "اليوم تقوم روسيا بثقة بتنفيذ مهمات واسعة النطاق في مجال السياسة البحرية، كما تقوم بشكل مطرد بتعزيز قوة أسطولها، وفي هذا العام وحده سيتم تعزيز الأسطول الحربي الروسي بـ30 سفينة جديدة من مختلف الفئات".

وأوضح الرئيس الروسي أنه من بين السفن الحربية التي باشرت مهامها القتالية وانضمت إلى الأسطول، الكورفيت الصاروخي "ميركوري"، التي تم رفع عليه راية القديس غيورغي البحرية – الحربية كدليل على ثبات تقاليدنا البحرية وكرمز للشجاعة والرجولة

وصلابة البحارة العسكريين، وهذه المزايا تتجلى بشكل كامل في أيامنا هذه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حضر برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري الذي يقام بمدينة سان بطرسبورغ احتفالا بيوم البحرية.

واستعرض بوتين خط السفن الحربية في مياه الخليج الفنلندي ونهر نيفا، وفي منطقة كرونشتاد، وهنأ أفراد طواقمهم بيوم البحرية، حيث تضمن العرض جزءا بحريا وآخر بريا، وشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف عسكري،

واختتم العرض بمسيرة احتفالية لأطقم الاستعراض من العسكريين وطلاب المدارس العسكرية.