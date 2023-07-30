ليفربول يهزم ليستر سيتي برباعية استعدادا للموسم المقبل

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا نظيره ليستر سيتي الهابط لدوري الدرجة الأولى، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الريدز للموسم الكروي.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 30 وبوبي كلارك في الدقيقة 35 وديوجو جوتا في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أحرز بين دوك الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 64.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في المباراة ونجح في صناعة هدفين للريدز، حيث صنع الهدف الهدف الثاني الذي أحرزه بوبي كلارك والثالث الذي سجله ديوجو جوتا.

ويستعد الريدز للموسم الجديد بأربعة مباريات حيث واجه فريق كارلسروه الألماني وفاز عليه 4-2 ثم واجه جروتر فيورث الألماني وتعادل معه 4-4 ثم واجه ليستر سيتي الإنجليزي وفاز عليه 4-0، وأخيرا سيواجه دارمشتات الألماني.