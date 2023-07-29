صحة النواب: منتجاتنا المحلية كثيرة وتغطي الأدوية المستوردة الناقصة

كشفت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حقيقة وجود نقص ببعض الأدوية بالصيدليات، قائلة:" يجب التفرقة بين الأدوية، والمستلزمات" موضحة أن الأدوية لها بدائل حالة وجود نقص بنوع مستورد.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشكلة في مصر أن الأدوية جميعها لا تصرف بـ روشته، فالمريض يذهب لـ الصيدلي، ويقول له اسم تجاري بنوع من الأدوية، فمن الممكن أن يكون هذا النوع مستورد، ولكن له بديل مصري.

ولفتت إلى أن هناك منتجات محلية كثيرة من الأدوية، تغطي أي نوع من الأدوية المستوردة الناقصة، فهذه الأشياء ليست مشكلة، تسبب قلق للمواطنين.

وتابعت :" أثناء الحديث عن المستلزمات الطبية، ففي الفترة الماضية كان هناك نقص لبعض الأشياء، ولكن هيئة الشراء الموحد، عملت، وتم الأسرع في الإفراجات الجمركية".

وتحدثت عن نقص بعض أدوية السكر في الأسواق، وقالت إنه لا يوجد نقص ولكن هناك نوع من الأدوية يستخدمه مريض السكر، والأشخاص التي تريد فقد الوزن تستخدم هذا النوع، ولذلك حدث نقص بالسوق، وأن هذا الدواء مستورد.