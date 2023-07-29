الخارجية الروسية: تلقينا 30 مبادرة للتسوية في أوكرانيا ولم نرفضها

أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن روسيا تلقت، نحو 30 مبادرة سلام للتسوية في أوكرانيا عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، مؤكدة أن بلادها لم ترفض أبدًا المفاوضات.

وقالت المتحدثة الروسية في مقابلة صحفية لها، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في مدينة سانت بطرسبورج إن "روسيا ممتنة للجميع (على هذه المبادرات).. وروسيا لم ترفض أبدًا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني.. حتى عندما فهمنا أنه من غير المرجح أن تجلب المفاوضات أي قيمة إضافية، إلا أننا دائما ما نعطي مثل هذه الفرصة للشركاء أو للوضع بشكل عام".

ولفتت إلى انسحاب النظام الأوكراني خلال أبريل 2022 - من المفاوضات "التي طالب بها هو".. قائلة: "جرت عدة جولات، ثم توقفوا عن الرد على الوثائق والمواد التي أرسلناها بناء على طلبهم. وفي سبتمبر، منعوا هم أنفسهم قانونا من التفاوض مع بلدنا".

وفي حديثها عن مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا، أشارت زاخاروفا إلى "صدق محاولات الدول الإفريقية للمساعدة في حل الأزمة".. وأضافت "نحن ممتنون للغاية لأصدقائنا الأفارقة على حقيقة أنهم في الحقيقة - ليس بالكلمات لكن بالأفعال يقدرون السلام ويريدون أن يفعلوا كل ما في وسعهم، حتى بدون أن يكونوا بأي شكل من الأشكال مشاركين في كل هذه الدراما طويلة المدى، لكن - في الواقع - وجود قلوب مفتوحة وفهم ما يمكن أن يؤدي إليه هذا على الصعيد العالمي ويؤدي إليه بالفعل. نحن ممتنون لمحاولتهم بذل كل ما في وسعهم أو تقديم خدمات وسيطة بطريقة أو بأخرى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع".

وقالت متحدثة الخارجية الروسية إن مفهوم الحرية يوحد روسيا والدول الإفريقية، على الرغم من أنه يُنظر إليه بشكل مختلف.. "تتحد روسيا والدول الإفريقية، بالحرية، وفهم الحرية، نحن ننظر إليها بشكل مختلف. إنهم يفعلون ذلك من خلال منظور طريقهم التاريخي في محاربة المستعمرين، لقد سلكوا هذا الطريق بصعوبات، لفترة طويلة. إنه طريق طويل. لكنهم يشعرون بهذه الحرية ويكافحون من أجلها. بالنسبة لنا ولهم أيضا، الحرية هي قبل كل شيء قضية حرية الروح والإرادة الحرة".

وأشارت إلى أنها شددت - في محادثاتها مع ممثلين من دول إفريقية - على أن الروس يختلفون بشكل كبير عن الأوروبيين الآخرين؛ "الاختلاف الرئيسي هو أنهم في أوروبا الغربية اعتادوا أن يكونوا تجار رقيق، بينما لم نكن كذلك. كان لديهم العبودية بينما لم نفعل ذلك نحن".