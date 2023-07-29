اقرأ غدا في "البوابة".. مشاركة فعالة وناجحة للسيسى فى القمة الروسية األفريقية الثانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 30 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

زيلينسكى »بين نارين«.. فشل الهجوم المضاد يجبر الرئيس األوكرانى على مواجهة الخيارات الصعبة

إصابة 9 أشخاص فى غارة روسية على دنيبرو.. وإسقاط طائرة مسيرة خارج موسكو

واشنطن تتحدى بكين.. 345 مليون دوالر مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان

أساء لـ »المصحف الشريف« .. إعادة النظر فى تصريح إقامة لاجئ عراقى فى السويد

مشاركة فعالة وناجحة للسيسى فى القمة الروسية الأفريقية الثانية

حرب الدولارات.. جماعة موالية إليران تهدد القوات األمريكية.. وتطالبها بمغادرة العراق