كافاني يفسخ تعاقده مع فالنسيا ويقترب من بوكا جونيورز

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم السبت، فسخ تعاقده بالتراضي مع لاعبه الأوروجوياني إدينسون كافاني، بعد موسم واحد قضاه مع الخفافيش.

المهاجم الأورجواياني المخضرم كافاني، كان لديه عقد مع فالنسيا حتى صيف 2024، لكنه يرحل هذا الصيف مجانًا مع فسخ العقد بالتراضي بينه وبين النادي الإسباني، ليقترب من الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني عبر بوابة بوكا جونيورز.

وخاض صاحب الـ36 عامًا، 28 مباراة مع الخفافيش خلال موسم واحد، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، أن كافاني اقترب بقوة من الانضمام لفريق بوكا جونيورز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو، أن كافاني سينضم إلى العريق الأرجنتيني بعقد لمدة 6 أشهر حتى ديسمبر 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وبذلك سيلعب الهداف الأوروجوياني لأول مرة في الدوري الأرجنتيني، بعدما بدأ مسيرته في دانوبو بموطنه، ثم الانضمام إلى باليرمو في إيطاليا، وبعدها تألق مع نابولي لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ذلك.

وفي 2020، انضم إدينسون كافاني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورحل في صيف 2022 إلى فالنسيا وأسهم في بقاء الخفافيش بالدوري الإسباني بعدما اقترب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.