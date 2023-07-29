الحكومة الروسية تخصص مليوني دولار لتقديم منتجات غذائية لمالي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجلس الوزراء الروسي خصص مليوني دولار لشراء مجموعة جديدة من المنتجات الغذائية لمالي من خلال هيئات الأمم المتحدة.



وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا إنه "عند الضرورة، نحاول أيضا دعم بلدك بشكل مباشر وعبر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، اتخذت الحكومة الروسية قرارا بتخصيص مليوني دولار لشراء مجموعة جديدة من المنتجات الغذائية من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأصدقائنا الماليين".



ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بوتين القول إنه تم - أيضا - اتخاذ قرار بزيادة عدد الحصص المخصصة للطلاب الماليين في الجامعات الروسية من 35 إلى 290، بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى نية روسيا لتطوير التعاون التجاري والاستثماري مع مالي.



وسلط بوتين الضوء على مشروع مشترك لتعدين الليثيوم في منطقة سيكاسو في مالي تم إطلاقه في مارس حيث تم الاستحواذ على 75% من قبل شركة تابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية الروسية. وأضاف: "من بين المسارات المستقبلية الأخرى تطوير صناعة التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة. كل هذه يمكن أن تكون موضوع عملنا المشترك".



وأشار إلى تشابه نهج البلدين في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية.. وقال "نأمل حقا في المستقبل، مثلما هو الحال الآن، أن ندافع بشكل مشترك عن احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".



وأشار بوتين إلى أن نظيره المالي قرر البقاء في سان بطرسبرج حتى يوم الأحد لحضور الأحداث في إطار يوم البحرية الروسية.



وقال إن موسكو "حسب الضرورة، تحاول دعم هذه الدولة الأفريقية بشكل مباشر ومن خلال هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة".