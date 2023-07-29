ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الروسية تخصص مليوني دولار لتقديم منتجات غذائية لمالي

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجلس الوزراء الروسي خصص مليوني دولار لشراء مجموعة جديدة من المنتجات الغذائية لمالي من خلال هيئات الأمم المتحدة.


وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا إنه "عند الضرورة، نحاول أيضا دعم بلدك بشكل مباشر وعبر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، اتخذت الحكومة الروسية قرارا بتخصيص مليوني دولار لشراء مجموعة جديدة من المنتجات الغذائية من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأصدقائنا الماليين".


ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بوتين القول إنه تم - أيضا - اتخاذ قرار بزيادة عدد الحصص المخصصة للطلاب الماليين في الجامعات الروسية من 35 إلى 290، بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى نية روسيا لتطوير التعاون التجاري والاستثماري مع مالي.


وسلط بوتين الضوء على مشروع مشترك لتعدين الليثيوم في منطقة سيكاسو في مالي تم إطلاقه في مارس حيث تم الاستحواذ على 75% من قبل شركة تابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية للطاقة النووية الروسية. وأضاف: "من بين المسارات المستقبلية الأخرى تطوير صناعة التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة. كل هذه يمكن أن تكون موضوع عملنا المشترك".


وأشار إلى تشابه نهج البلدين في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية.. وقال "نأمل حقا في المستقبل، مثلما هو الحال الآن، أن ندافع بشكل مشترك عن احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة". 


وأشار بوتين إلى أن نظيره المالي قرر البقاء في سان بطرسبرج حتى يوم الأحد لحضور الأحداث في إطار يوم البحرية الروسية.


وقال إن موسكو "حسب الضرورة، تحاول دعم هذه الدولة الأفريقية بشكل مباشر ومن خلال هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة".

بوتين المنتجات الغذائية مالي الامم المتحده مليوني دولار