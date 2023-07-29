بالصور.. اللبناني كارلوس عازار يخوض أولى تجاربه الدرامية المصرية

انطلق عرض مسلسل "سيب وأنا سيب"، الذي يجمع لأول مرة بين هنا الزاهد وأحمد السعدني مع ظهور خاص للفنان اللبناني كارلوس عازار، ويعرض حاليا على منصة شاهد.

ويطل كارلوس عازار خلال مسلسل "سيب وأنا سيب" بشخصيته الحقيقية كضيف شرف في سابقة هي الأولى من نوعها منذ فترة السبعينيات لنجم لبناني بدور "كاميو" يظهر من خلاله بشخصيته كنجم دراما وسينما معروف.

وعن مشاركته في "سيب وأنا سيب" قال كارلوس عازار: "المسلسل عزيز جداً على قلبي نظرا لكونه أول دور كاميو لنجم لبناني في عمل مصري ضمن إطار يحمل قيمة فنية كبيرة لمسيرتي الفنية وخبرتي التي تخطت العشرين عاماً في مجال الدراما، كما يشهد العمل أولى تجاربي في الدراما المصرية وهو ما يمثل شرف كبير لي".

كما أضاف كارلوس عازار:"استمتعت كثيراً بهذه التجربة الدرامية بخاصة التعاون مع المخرج القدير وائل إحسان ومع النجمين هنا الزاهد وأحمد السعدني، وأتمنى أن يحصد المسلسل أصداء إيجابية عند الجمهور".

"سيب وأنا سيب" مسلسل اجتماعي كوميدي يتكون من 10 حلقات، يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما منهم محمد جمعة ومحمود البزاوي وعارفة عبدالرسول وهنادي مهنا، ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج "صباح إخوان".