الكلاسيكو الودي.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الصيفية التحضيرية التي يخوضها الفريقان، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ويستضيف ملعب «AT&T» الكلاسيكو الودي في أمريكا، في إطار منافسات بطولة «سوكر» الودية، وتنطلق المباراة في الثانية عشرة بعد منتصف ليل غد الأحد.

لم يخض برشلونة سوى مباراة ودية واحدة حتى الآن، كانت أمام أرسنال وخسرها بنتيجة 5-3، على أن يواجه ميلان وديًا، قبل مواجهة توتنهام في كأس خوان جامبر يوم 8 أغسطس، حيث يبدأ مشواره في الدوري الإسباني بملاقاو خيتافي يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان الميرينجي، خاض مباراتين وديتين هذا الصيف، وذلك أمام كل من ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق الفوز في كلتاهما.

ويتبقى مباراة ودية وحيدة للملكي في المعسكر الحالي، أمام يوفنتوس الإيطالي قبل أن يبدأ مشواره في الليجا بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 12 أغسطس المقبل.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

من المتوقع، أن يشهد تشكيل البرسا، مشاركة اثنين من صفقاته الجديدة، التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهما، إلكاي جوندوجان وأوريول روميو، ليبدأ تشافي الكلاسيكو الودي بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي – أندرياس كريستنيسن – أليخاندرو بالدي – رونالد أرواخو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – فرينكي دي يونج – بيدري

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو

وتذاع مباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وكويت سبورت.