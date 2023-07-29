انطلاق قافلة "جسور التنمية 20" لخدمة أهالي قرية ميت العامل بأجا

انطلقت اليوم السبت القافلة المتكاملة "جسور التنمية 20" لخدمة اهالي قرية ميت العامل بمركز أجا محافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية و العقيد اسماعيل معوض و العقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

جاء ذلك بتنسيق كلاً من الدكتور ايمان احمد ابو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء محمد الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اسراء احمد منسق اداري للقافلة، وشملت القافلة المتكاملة "قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال".

وأعلنت الدكتور غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم توقيع الكشف على (791) مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (51) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

قال الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة البيطرية أجرت الكشف على (35) دابة، (16) من عجول الجاموس و (24) من الجاموس، بالإضافة إلى (75) من الدواجن و (7) من الحيوانات الأليفة، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة بأن اللجنة نظمت عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشة عمل فنية للتلوين الحر لحوالي (95) طفل وطفلة، تنظيم ألعاب ترفيهية تعليمية للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي ١٤ سنه، ورشة عمل صناعة مسكات لحوالي (25) طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (95) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين ٦شهور إلى ١٤ سنه، ونظم ونفذ الفعاليات كلا من اسراء شتا، أماني شتا.

من جانبها صرحت الدكتور وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اعضاء لجنة التوعية الصحية قدموا التوعية عن التغيرات المناخية وآثارها على صحة الإنسان التعامل مع حمو النيل والتهابات منطقة الحفاض والوقاية منهما.

كما تم تقديم نصائح للتعامل مع موجات الحرارة العالية وكيفية الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى، الوقاية من فيروس حمى الضنك وكيفية التعامل معها، وقدم التوعية كلا من الدكتور سالي محمد السيد، والدكتور إيناس صبري فتحي.

من جانبه، أعلن الدكتور متولي ابو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الزراعية قامت بتقديم الإرشاد الزراعي لعدد من المزارعين، حيث تحدث الدكتور سعاد حسن المدرس المساعد بقسم المحاصيل عن أهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامه التي تعود بالنفع على المواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة من خلال تعظيم إنتاجية وحدة المساحة.

بينما تحدث الدكتور محمد صبري مدرس مساعد الالبان عن انواع منتجات الالبان و الية التصنيع.

كما شارك أعضاء الجمعية العلمية بكلية الصيدلة تحت اشراف الدكتور هاني القناوي وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في صرف الدواء بشكل مجاني علي المرضي وتنظيم الفعاليات بالقافلة.

IMG-20230729-WA0048

IMG-20230729-WA0049

IMG-20230729-WA0039

IMG-20230729-WA0043

IMG-20230729-WA0038

IMG-20230729-WA0047

IMG-20230729-WA0040

IMG-20230729-WA0041

IMG-20230729-WA0042

IMG-20230729-WA0044

IMG-20230729-WA0045