الكلاسيكو الودي.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الصيفية التحضيرية التي يخوضها الفريقان، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ويستضيف ملعب «AT&T» الكلاسيكو الودي في أمريكا، في إطار منافسات بطولة «سوكر» الودية، وتنطلق المباراة في الثانية عشرة بعد منتصف ليل غد الأحد.

وكان الريال، خاض مباراتين وديتين هذا الصيف، وذلك أمام كل من ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وحسمهما لصالحه.

ويتبقى مباراة ودية وحيدة للملكي في المعسكر الحالي، أمام يوفنتوس الإيطالي قبل أن يبدأ مشواره في الليجا بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 12 أغسطس المقبل.

بينما لم يخض برشلونة سوى مباراة ودية واحدة حتى الآن، وذلك أمام أرسنال الإنجليزي وخسرها بنتيجة 5-3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

قد يبدأ أنشيلوتي، مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارفخال

‏خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – توني كروس – جود بيلينجهام

‏وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو

وتذاع مباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وكويت سبورت.