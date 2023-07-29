إزالة 41 حالة تعد على أراض زراعية فى 5 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن، وذلك لمواجهة التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففى مركز المنيا، تم إزالة 20 حالة تعد على أرض زراعية بقرى نزلة حسين و بنى أحمد الغربية و دمشير و تله و البرجاية و طوخ الخيل .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 16 حالة تعد على أرض زراعية و بناء مخالف منها حالتان بناء مخالف و فك شدتين خشبيتين وتشميع 3 منازل مخالفة بحى غرب المدينة وإيقاف صبة خرسانية فى المهد بحى شرق و 4 حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى على و4 حالات بقرية الحسينية .

وفى مركز سمالوط ، تم إيقاف حالتى صبة خرسانية بحى جنوب و شمال المدينة ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعد بالبناء داخل الحيز العمرانى بحى غرب و فك شدة خشبية بعزبة نخلة التابعة لمجلس قروى منبال ، وإزالة وفك شدة خشبية بقرية سفاى بمركز أبوقرقاص .