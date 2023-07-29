روسيا تمد أوروبا بـ42 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا

قال متحدث باسم شركة الغاز الروسية جازبروم، إن حجم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يبلغ 42 مليون متر مكعب يوميا.

وأكد المتحدث وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت "مواصلة جازبروم إمداد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية عبر محطة ضخ الغاز سودجا بالكمية التي وافقت عليه أوكرانيا وهو 42 مليون متر مكعب اليوم السبت. ورفض الجانب الأوكراني طلب ضخ الغاز عن طريق محطة الضخ سوخرانوفكا".

وذكر المتحدث، أن روسيا ضخت أمس الجمعة 42.4 مليون متر مكعب.

يذكر أنه لا يزال خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، وتم تعليق الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم تماما.

وفي مايو 2022، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، إنه سيعلق تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة عبور سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة غير قادرة على التحكم في محطة ضغط الغاز نوفوبسكوف في جمهورية لوهانسك الشعبية ومع ذلك، لم ترَ الشركة الروسية أي دليل على القوة القاهرة - على حد قول تاس.