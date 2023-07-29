برلماني: القمة الأفريقية الروسية ستعطي دفعة هائلة للعلاقات مع مصر

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة الروسية – الأفريقية قائلا: إنها عكست التحديات التى تواجهها دول القارة بسبب الصراعات الدولية، وعبرت عن هموم القارة الأفريقية بكل وضوح والتطلع للمستقبل.

ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن القمة الافريقية الروسية ولقاء السيسي وبوتين سيساهم في دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح، وارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن القمة الرزوسية الافريقية جاءت في توقيت مناسب تماما للطرفين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تحت قيادة السيسي شديدة الحرص دائما على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة ومساحات التعاون الواسعة القائمة بين الجانبين في مجالات عديدة. مشيرا: أن العلاقات الروسية – الأفريقية شهدت تطورا غير مسبوق، انعكس على العلاقات بين البلدين وبمزيد من العمق والتفاعل، خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الصيرفي بالقول، إن هناك مشاريع اقتصادية واستثمارية ونووية عملاقة بين مصر وروسيا والقمة الأفريقية الروسية الثانية في بطرسبرج، ستساهم في دفعة هائلة لهذه المشاريع وعلى كافة الأصعدة، مشددا على أن مجالات التعاون بين افريقيا وروسيا كبيرة ومتنوعة.

