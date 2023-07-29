شاهندة عبد الرحيم: موجات الحر الشديدة تهدد الاقتصاد العالمي (فيديو)

قالت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، إن موجات الحر الشديدة التي أصابت العالم هذا العام لم تقتصر على تهديد البشر فقط، ولكنها تهدد أيضا الاقتصادات العالمية، وأعرب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن قلقه من تأثيرات التغيرات والحرارة الشديدة على العالم، خاصة أن الاقتصادات العالمية ليست في أحسن حال.

وأضافت شاهندة عبد الرحيم خلال برنامج "focus" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الصندوق الدولي أعرب عن قلقه نتيجة التغيرات المناخية على العالم بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص، وأدى ذلك إلى بذل مجهودات منظمة لمعالجة أسباب تغيرات المناخ، وحظر صندوق النقد من الطقس المتغير والذي يشكل مخاطر مادية على البلدان على مستوى العالم خاصة الاقتصادات النامية المثقلة بالديون.

وأشارت إلى أن "بيير أوليفيه" كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قال إن الأرجنتين حالة من ضمن الحالات التي تواجه تهديدات خطيرة بالفعل بسبب الجفاف الشديد الذي قلص الاقتصادات الزراعية بنحو 20 مليار دولار هذا العام، وقال "أوليفيه" في مقابلة مع "رويترز" بخصوص تحديثات للتوقعات العالمية لصندوق النقد الدولي، إن هناك دولًا ترى أنه من الصعب الوصول للأسواق في البيئة الحالية مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين، ورفع البنك العالمي يوم الثلاثاء الماضي تقديرات للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف، ولكن حذر من نمو الإنتاجية المنخفض وتباطؤ التجارة وأنه من الممكن أن يستقر النمو بحوالي 0,3 % على مدار سنوات.

وأضافت شاهندة عبد الرحيم: تقرير الصندوق قال إن مصدر القلق الكبير هو تباطؤ معدل إلحاق الدول النامية للاقتصادات المتقدمة وتعرضها لمخاطر أكبر في حالة تقلب الأسواق المالية والتي من الممكن أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي.