تحقيقات موسعة مع عاطل طعن زوجته وشقيقها بسلاح أبيض في روض الفرج

فتحت نيابة روض الفرج تحقيقات موسعة مع عاطل متهم بطعن زوجته وشقيقها بسلاح أبيض، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجارى تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من كلاً من (مالك مخبز بدائرة القسم ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته) بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب – حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول – لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية ، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.