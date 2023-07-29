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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف: انتهاء حملات الموجة الــ 21  لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة " الخميس الماضي"، والتي كانت قد بدأت 8 يوليو الجاري ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود  الدولة مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

وأشار المحافظ"بحسب التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة "إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة "بلغ  289 حالة منها ( 198حالة  على 34 ألف و233متر + 91حالة على 3 أفدنة و20 قيراطاً) ،فيما تم خلال المرحلة  الثانية ، إزالة 375 حالة، وكان قد سبقتها المرحلة الأولى،وبلغ ما تم إزالته خلالها 402 حالة ، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه  خلال  الموجة الــ 21  "بمراحلها الثلاث" إلى 1066 حالة تعد "مياني وزراعات" على مستوى مراكز ومدن المحافظة (خلال أشهر مايو ،يونيو ويوليو).

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة  من 19 أبريل  الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو ، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى  27  من نفس الشهر.

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