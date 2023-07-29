«الصحة العالمية»: الالتهاب الكبدي يقتل مليون شخص سنويا.. التجربة المصرية حققت نجاحات مبهرة في القضاء على المرض.. وتؤثر إيجابيا على العالم في التصدي للفيروس

«حياة واحدة.. كبد واحد»، يحتفل العالم باليوم العالمي للالتهاب الكبدي خلال العام الجاري، تحت هذا الشعار، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، العمل على توحيد الجهود مع المجتمع الدولي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف منظمة الصحة العالمية.

التجربة المصرية في القضاء فيروس الالتهاب الكبدي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال اجتماع منظمة الصحة العالمية بجنيف، أن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي (C)، والذي كان يتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويًا، حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة تشارك بها كافة الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، والتي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس التهاب الكبدي سي في أقل من 5 سنوات.

نجحت مصر في توفير أدوات التشخيص، فضلًا عن تصنيع الملايين من الأدوية المضادة لفيروس التهاب الكبدي سي في المصانع المصرية بأسعار تنافسية، تم فحص أكثر من 60 مليون شخص مجانًا من المصريين وغير المصريين خلال 7 أشهر فقط، وتوفير أدوات التشخيص في أكثر من 6000 موقع فحص، وتوفير الأدوية في أكثر من 200 مركز لعلاج التهاب الكبد الفيروسي، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تعد خطوة تاريخية غير مسبوقة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كان لمصر أثر كبير في التجربة العالمية للقضاء على التهاب الكبد في عام 2022، من خلال مشاركتها في تصميم الدلائل الاسترشادية الأولية الخاصة بأساليب التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي في عام 2021، مؤكدًا الحرص على تحقيق التواصل بين المعنيين من الوزارة، ومن منظمة الصحة العالمية، لإطلاق النسخة الثالثة من «ملف القضاء على التهاب الكبد» خلال الشهر الجاري، والتي سبقها إطلاق نسختين في يونيو 2021، ومارس 2023.

وفاة مليون شخص سنويًا من المرض

دعت منظمة الصحة العالمية إلى توسيع نطاق اختبارات وعلاج التهاب الكبد الوبائي، محذرة من أنه إذا استمرت اتجاهات العدوى الحالية، فإن المرض يمكن أن يقتل عددا أكبر من الناس مقارنة بأمراض الملاريا والسل والإيدز مجتمعة، بحلول عام 2040، يتسبب التهاب الكبد في تلف الكبد والسرطان ويقتل أكثر من مليون شخص سنويًا، من بين الأنواع الخمسة لعدوى التهاب الكبد، يتسبب التهاب الكبد بي وسي في معظم الأمراض والوفيات.

يمكن علاج التهاب الكبد الوبائي سي؛ ومع ذلك، يتم تشخيص 21% فقط من الأشخاص المصابين به ويتلقى 13% فقط منهم العلاج، يتم تشخيص 10% فقط من المصابين بالتهاب الكبد بي المزمن، و2% فقط من المصابين يتلقون الأدوية المنقذة للحياة، تفيد الصحة الجيدة للكبد أيضًا الأعضاء الحيوية الأخرى بما في ذلك القلب والدماغ والكلى، والتي تعتمد على الكبد لأداء وظائفها.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «يعيش ملايين الأشخاص مصابين بالتهاب الكبد غير المشخص وغير المعالج في جميع أنحاء العالم، على الرغم من امتلاكنا أدوات أفضل من أي وقت مضى للوقاية منه وتشخيصه وعلاجه. لا تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم البلدان لتوسيع استخدام هذه الأدوات، بما في ذلك الأدوية العلاجية ذات الفعالية من حيث التكلفة، بهدف إنقاذ الأرواح والقضاء على التهاب الكبد».

توصية منظمة الصحة العالمية

للقضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة اختبار جميع النساء الحوامل للكشف عن التهاب الكبد بي أثناء الحمل. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يجب أن يتلقين العلاج ويجب توفير اللقاحات لحديثي الولادة، ولكن مع ذلك، يُظهر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أنه من بين 64 دولة لديها سياسة في هذا المجال، أبلغت 32 دولة فقط عن تنفيذ أنشطة لفحص وإدارة التهاب الكبد بي في عيادات ما قبل الولادة.

يُظهر التقرير أيضا أنه من بين الدول الـ 103 التي أبلغت عن ذلك، فإن 80% منها لديها سياسات لفحص وإدارة التهاب الكبد بي في عيادات المخصصة لعلاج الإيدز، بينما أبلغت 65% منها عن امتلاكها سياسات لفحص وإدارة التهاب الكبد سي، ستؤدي زيادة اختبار التهاب الكبد وعلاجه ضمن برامج فيروس الإيدز إلى حماية الأشخاص المصابين بالفيروس من الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.

كيف تحمي كبدك؟

دعت منظمة الصحة العالمية إلى الاستفادة من التخفيضات في أسعار الأدوية بهدف تسريع التقدم في توسيع العلاج، حاليًا، تبلغ تكلفة دورة علاج التهاب الكبد سي- لمدة 12 أسبوعا- 60 دولارا للبلدان منخفضة الدخل، بانخفاض عن التكاليف الأصلية التي تزيد عن 90 ألف دولار عند تقديمها لأول مرة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

يكلف علاج التهاب الكبد بي أقل من 30 دولارا في السنة (2.4 دولار شهريًا)، بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على صحة الكبد، توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء اختبار التهاب الكبد والعلاج إذا تم تشخيصه والتطعيم ضد التهاب الكبد بي.