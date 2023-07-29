إطلاق أولى فعاليات مبادرة "صحتى سر سعادتى " بمركز نصر النوبة

شهد مركز نصر النوبة إطلاق أولى فعاليات مبادرة " صحتى سر سعادتى " والتى تهدف إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره ، وذلك بحضور صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة ، فضلاً عن لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية .

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة لما لها من تداعيات وتغيرات فى السلوك الذى يمر بها الطفل ، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة بمختلف المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والصحة والأوقاف والأزهر ، وسط مشاركة واسعة لمدربى التنمية البشرية وصندوق مكافحة الإدمان حيث أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة .

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