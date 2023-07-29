الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار التعاون مع بيرو في مختلف المجالات

السبت 29/يوليو/2023 - 11:11 ص

عبرت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع بيرو من خلال شراكة الأمريكتين من أجل الازدهار والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ واتفاقية التعاون البيئي الثنائية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت بمناسبة يوم بيرو الوطني: أعبر عن أملي في أن تدعم جهودنا المشتركة الازدهار لدولتينا وأن تستمر في كونها قوة دافعة لنصف كرة قوي وسلمي وديمقراطي، لقد بدأت العلاقات بين بلدينا عام 1826، ولا تزال علاقتنا قوية حتى اليوم بينما نعمل معًا لخلق فرص للنمو الاقتصادي الشامل ودعم التزاماتنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أعبر عن أطيب تمنياتي لشعب بيرو في ذكرى استقلاله".

