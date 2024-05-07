كندا تجدد رفضها للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

جددت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء، معارضة الحكومة الفيدرالية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، داعية إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار.

ووصفت جولي، في تصريحات للصحفيين اليوم، الوضع في غزة بأنه "كارثي"، داعية إلى ضرورة وقف أعمال العنف وإطلاق سراح الرهائن حتى يتسنى البدء في وقف إطلاق النار.

وقالت: "إن غزو رفح سيعرض حياة المدنيين والأطفال والنساء للخطر، وهو أمر غير مقبول"..مشيرة إلى أن كندا تواصل الضغط على المسؤولين الإسرائيليين والعمل مع الحلفاء في المنطقة من أجل وقف إطلاق النار.

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية: "تابعنا المفاوضات، وهي سلسة للغاية، ونأمل أن تكون مثمرة"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح والتوصل لوقف إطلاق النار.