أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة، اليوم السبت، مقتل 100 من عناصر ميليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بين محافظتي شبيلى الوسطى وجلجدود.
وقال نائب وزير الإعلام الصومالي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 14 من المركبات العسكرية التابعة للميليشيات، وقاعدة كان يجتمع فيها عناصرها التي تكبدت خسائر فادحة.
بوابة العرب
الصومال: مقتل 100 من عناصر الميليشيات الإرهابية في عملية عسكرية
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أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة، اليوم السبت، مقتل 100 من عناصر ميليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بين محافظتي شبيلى الوسطى وجلجدود.
أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة، اليوم السبت، مقتل 100 من عناصر ميليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بين محافظتي شبيلى الوسطى وجلجدود.