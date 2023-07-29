محمد شريف يغيب عن الأهلي أمام الداخلية بسبب الإصابة

خرج محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة الداخلية بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الساعات الماضية.



ويلتقي الأهلي مع الداخلية غدا الأحد على ملعب الكلية الحربية في دور الـ16 من كأس مصر.

وكشف مصدر بالأهلي أن محمد شريف يعاني من شد عضلي قوي وغاب عن التدريبات الجماعية امس، ومن الصعب لحاقه بمباراة الداخلية.

وقال المصدر أن محمد شريف سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال مران الفريق مساء اليوم، لتحديد مدة غيابه بشكل دقيق.

يذكر ان محمد شريف تلقى عرضا من نادي فاتح جمرك التركي في الفترة الأخيرة ولم يحسم النادي الأهلي مصير هذا العرض، رغم ان مارسيل كولر المدير الفني للفريق لا يمانع في رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.