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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الباكستاني يعتقل عشرة إرهابيين خلال عمليات أمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاح قواتها في اعتقال عشرة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها في مدن إقليم البنجاب الشرقي.
وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة يوم الجمعة، أن قوة مكافحة الإرهاب نفذت عشرات العمليات الأمنية بناءً على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال عشرة أشخاص ينتمون إلى منظمات إرهابية.
وأضاف أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على أهداف حساسة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وخرائط لأضرحة دينية.

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