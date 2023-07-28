تكريم عمرو مصطفى فى العيد القومى لمحافظة الإسكندرية

نشر الفنان عمرو مصطفى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره من تكريمه فى محافظة الإسكندرية فى عيدها القومى.

وعلق على الصورة "تكريمى أمس من محافظ الإسكندرية، بمناسبة العيد ٧١ للمحافظة".

شارك الاحتفالية مجموعة من الفنانين ورجال المجتمع أبرزهم، الشاعر هشام الجخ، المطربة كارمن سليمان، والمطرب أحمد جمال، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة سما إبراهيم.

يذكر أن الفنان عمرو مصطفى أثار الجدل فى الفترة الأخيرة، بخلافه مع المنتج محسن جابر، بسبب نية عمرو مصطفى تقديم ألحانه من غناء نجوم الزمن الجميل مثل أم كلثوم والعندليب، بإستخدام التطوير الحالى عن طريق الذكاء الاصطناعى، ورفض المنتج محسن جابر ذلك لما يتنافى مع الحقوق الأدبيه غير القابله للتقادم.