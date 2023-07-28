تحقيقات موسعة حول مقتل شاب على يد صديقه في التجمع الأول

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة ، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة باحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام شاب بقتل صديقه بسبب تأخره فى رد مبلغ مالى كان اقترضه منه ، وعندما طالبه به المتهم طلب منه المجنى عليه الانتظار لحين تدبير المبلغ.

ودلت التحريات على أن المتهم قتل المجنى عليه بـ 4 طعنات ولاذ بالفرار وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.