البطولة العربية.. الجزيري يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك الاتحاد المنستيري

تقدم الزمالك بالهدف الأول في شباك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات البطولة العربية (كأس الملك سلمان)، على استاد مدينة الملك فهد بالطائف.

وجاء هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 26 عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد السيد زيرو ليسكنها الجزيري بقدمه اليمنى في الشباك.

ويسيطر الزمالك على مجريات اللقاء، وجاءت أخطر فرص الفريق الأبيض مع الدقيقة الخامسة، بعد خطأ من على حدود منطقة الجزاء سددها زيزو في حائط الفريق التونسي.

وهدد الفريق التونسي مرمى الزمالك، مع الدقيقة 16، بعد تسديدة ارتدت من القائم.

و يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

على الجهة الأخرى جاء تشكيل الاتحاد المنستيرى كالتالى:

بشير بن سعيد، وسام المدفعي، شهاب الصالحي، فابريس زيفي، هشام بكار، عبد القادر بوتيش، باباكار سار، فيصل المناعي، إدريس المحيرصي، ياسين الوالي، بوبكر تراوري.