فعاليات لذوي الهمم وتعليم مبادئ الرسم بثقافة الغربية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت مواقع الثقافة بالمحافظة عقد عدد من المحاضرات التثقيفية والورش الفنية للأطفال.

استقبل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، الخميس، مجموعة من أطفال ذوي الهمم، وذلك للمشاركة في فعاليات ورشة فنية لعمل نماذج وأشكال من الفوم، فيما واصل القصر تنفيذ فعاليات ورشة فنون الخط العربي.

واحتفل بيت ثقافة كفر الزيات بقدوم العام الهجري الجديد، وذلك من خلال محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة"، أوضح خلالها الشيخ سيد أحمد عبد الواحد، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية بـأن التحلي باليقين في الله كان من أهم دروس هجرة الرسول.

كان بيت ثقافة كفر الزيات قد استكمل فعاليات ورشة فنية لتعليم الأطفال مبادئ الرسم، حيث تسابق المشاركون في رسم الشعار الخاص بقصور الثقافة وبمحافظة الغربية.

فيما ناقش قصر ثقافة طنطا خلال محاضرة تثقيفية مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي شددت خلالها هدير محمد أخصائية الصحة النفسية على أن من مخاطر الهجرة غير المشروعة هو ضياع حقوق الشاب المهاجر الذي يصل إلى وجهته دون أوراق رسمية تثبت شخصيته مما يعرضه للمسائلة القانونية، كما تفرض الهجرة غير المشروعة على الشباب العمل بأجور زهيدة جدا نظرا لتواجده داخل البلد بشكل يخالف القوانين.