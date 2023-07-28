اتحاد الكرة يتراجع عن إلغاء بطولة "السوبر"

استقر اتحاد الكرة على استمرار بطولة كأس السوبر القديم الذى يجمع بين بطلى الدورى وكأس مصر والذى توج به الأهلى فى آخر نسخة على حساب بيراميدز، بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة فى هذه النسخة.



وتراجع اتحاد الكرة عن إلغاء نظام السوبر القديم، بعد تغيير نظام البطولة لتجمع بين أربعة أندية هى بطل الدورى، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، وفريق آخر توجه له الشركة الراعية الدعوة للمشاركة.



وقرر مسئولو اتحاد الكرة استمرار السوبر القديم جنبًا إلى جنب مع بطولة السوبر الحديث الذى يحمل اسم كأس النخبة، ويجمع بين أربعة فرق ويقام خارج مصر للرغبة فى تسويق البطولة خارجيًا وتحقيق مداخيل جديدة.



وقال مصدر فى اتحاد الكرة إن إقامة كأس النخبة بين 4 أندية، لن يلغى كأس السوبر الذى يقام بين بطلى الدورى والكأس، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن كافة تفاصيل بطولة كأس النخبة فى نسختها الأولى".



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على إقامة السوبر المصرى الجديد من أربعة فرق، ويحدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجان المسابقات، خلال الساعات المقبلة، موعد بطولة كأس السوبر الجديد فى الموسم الجارى 2023 وإقامته بالإمارات.