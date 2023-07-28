اتحاد الكرة يوافق على جدولة مديونات الأندية

منح مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع أندية الدورى إمكانية تسديد مديوناتها المتأخرة بجدولتها على 3 فترات قيد بحد أقصى، على أن تكون كل الصفقات الجديدة، مدفوعة الرسوم كل فترة قيد على حدة.

وتضمنت شروط القيد، الذى فتح أبوابه أمس أمام الأندية، أن يتم سداد رسوم اشتراكات المسابقات للأندية قبل قبول قوائم الإضافة، على تسدد رسوم مسابقات القسم الأولى الثانى وكأس مصر والصالات والكرة النسائية فى حساب الاتحاد، بينما تسدد رسوم مسابقات القسم الثانى فى الأفرع التابع لها.

وحددت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2023 – 2024، أن يسدد كل نادٍ فى الدورى الممتاز مبلغ مليون و750 ألف جنيه للحكام تسدد على دفعتين، وتحدد فتح القيد يوم 27 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس للفترة الأولى وتنتهى القوائم الإضافية للدورى الممتاز حتى 14 / 9 / 2023.

وتُسدد مبلغ 875 ألف جنيه إلى رابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى، ونفس المبلغ مع فترة القيد الثانية، كما تحدد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم على كل نادى من أندية القسم الأول للكشف عن المنشطات تسدد على دفعتين.