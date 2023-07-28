محمد الباز يستشهد بـ«البوابة نيوز» في حديثه عن خسائر إلغاء حفل ترافيس سكوت بمصر

الجمعة 28/يوليو/2023 - 01:47 ص

واصلت «البوابة نيوز»، انفراداتها والتي أبرزها الإعلامي محمد الباز، عبر برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، حيث سلط الضوء على أزمة إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت في مصر، وما سببته من خسائر مادية ومعنوية.

واستشهد «الباز»، بما أوردته «البوابة نيوز»، عن أن الحفل كان سينعش خزينة الدولة بنحو 3 ملايين جنيه ضريبة ملاهي، فضلا عن أن معظم من حجزوا تذاكر الحفل سائحين متواجدين داخل مصر.

وتصاعدت أزمة حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت، بعد إعلان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إلغاء تصريح الحفل بسبب عدم مطابقتها للآداب المصرية العامة، مطالبا الشركة المنظمة بالحصول على التصاريح الأمنية اللازمة حتى يمنحها تصريح النقابة.

وأكد محمد سراج العضو المنتدب للشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في الأهرامات، إنه تقرر إلغاء الحفل بعد عدم رد الجهات الرسمية والحصول على التصاريح اللازمة، وقال: “إلغاء الحفل يكبدنا خسائر تصل إلى 300 مليون جنيه”.

وواجهت حفلة ترافيس سكوت منذ اللحظة الأولى لإعلان تنظيمها في منطقة الأهرامات في مصر، اتهامات بالترويج للماسونية تارة، ولعبدة الشيطان تارة أخرى، وهو الذي نفته الشركة والمطرب نفسه عدة مرات.