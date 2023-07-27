موعد وملعب مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري في ضربة البداية بالبطولة العربية

يفتتح فريق الزمالك بقيادة مدربه أوسوريو، مبارياته في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، غدا الجمعة أمام فريق الاتحاد المنيستيري، وذلك بالبطولة التي تقام فعالياتها بالسعودية وبجوائز مالية كبيرة للبطل والوصيف.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد المنيستيري في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة غدا الجمعة، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف بحضور جماهيري.

وتضم المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، الزمالك، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي.

ويخوض الزمالك البطولة العربية بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.