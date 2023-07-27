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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة: الشباب المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالخرف

الخرف
الخرف
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أظهرت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بالاكتئاب في سن الشباب هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم، وفقًا لتحليل بيانات أكثر من 1.4 مليون من البالغين الدنماركيين. 

ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف يزيد بمعدل أكثر من ضعفين لدى الرجال والنساء الذين يعانون من الاكتئاب، سواء كانوا في سن الشباب أو البالغين في منتصف العمر. 

وفحصت الدراسة التى نُشرت في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأعصاب"، أكثر من 250 ألف شخص مصاب بالاكتئاب ونحو 1.2 مليون شخص آخر غير مصاب بالاكتئاب، وتبين أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يتعرضون لخطر الإصابة بالخرف بمعدل 2.4 مرات أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون من الاكتئاب.

ووفقًا للدراسة، يظهر الارتباط بين الاكتئاب والخرف سواء تم تشخيص الاكتئاب في وقت مبكر أو في منتصف العمر أو في وقت لاحق.

ولكن حذر الباحثون من أن الدراسة تفحص الصلة بين الاكتئاب والخرف، ولكنها لا تفسر سبب وجود مثل هذا الخطر. 

وقالت هولي سي إلسر، طبيبة الأعصاب والأوبئة المقيمة في جامعة بنسلفانيا، والتي قادت الدراسة: "أظهرت دراستنا ببساطة وجود علاقة، لكنها لا تستكشف الآليات". 

وأشارت إلى أن "الدراسات المستقبلية يمكن أن تحقق ما إذا كانت تجارب الطفولة المبكرة أو العوامل الوراثية تمثل سببًا شائعًا للاكتئاب والخرف".

الاكتئاب العوامل الوراثية دراسة علمية