النمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بأشمون

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديري المصالح والإدارات الخدمية بمركز أشمون، ومديري الإدارات والاقسام المختلفة بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

وشدد “النمر” علي تسريع معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين والوقوف على أخر المستجدات الخاصة باستكمال إجراءات التصالح وأرشفة الملفات ومراجعتها وتسجيلها وربطها بالمنظومة الإلكترونية لسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم المعيشية حرصًا على الصالح العام.

كما وجه بإستمرار تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية علي الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الإجتماع أيضًا شدد النمر علي نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين وإستمرار أعمال التطوير والتجميل، وإستمرار حملات رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، موجه بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات وتنفيذ الازالة الفورية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظًا حقوق الدولة وسيادة القانون، ومتابعة أعمال العناية بالاشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، والتشديد بمتابعة أعمال قسم الملاريا أثناء رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف والشوارع بجهاز الضباب حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين ومنعا من إنتشار الأمراض المعدية وخلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار علي المواطنين خلال فصل الصيف.

وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها ميدانيا، مؤكدًا علي حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية إحتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب التساؤلات والمناقشات لجميع الحضور والرد عليها في الحال.