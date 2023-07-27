الإثنين المقبل.. تشغيل برج تقوية شبكات المحمول بقرية الجبيل بطور سيناء

تابع أحمد مروان، رئيس قرية الجبيل، التابعة للعاصمة طور سيناء، اليوم الخميس، الأعمال النهائية الخاصة بإنشاء برج لتقوية شبكات المحمول بالقرية؛ لضعف شبكات المحمول والتي كانت تمثل مشكلة كبيرة ظل يعاني منها الأهالي سنوات طويلة؛ تمهيدا لتشغيله الإثنين المقبل.
كما تابع رئيس قرية الجبيل أعمال النظافة اليومية؛ حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للقرية.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المكتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.