السجن عام لعاطل في إحداث عاهة مستديمة لصديقه بالأزبكية

قضت محكمة جنايا القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن عام، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لصديقه بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م . ص ٢٣ سنة عاطل تشاجر مع صديقه أ . ع ٢١ سنة بسبب مبلغ مالي كان الاخير اقترضه منه وماطل في سداده.



وأضافت التحقيقات أن المتهم تعدى علي المجني عليه بخشبه ففقأ له عينه اليمني مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة يستحيل شفائها.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى إشارة من المستشفي العام بوصول شاب مصاب بجرح في العين وحالته سيئة.

انتقل على الفور ضباط مباحث القسم وتبين أن وراء ارتكاب صديقه حيث قام بالتعدى عليه بخشبة أثر خلافات سابقة بينهما.

وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.