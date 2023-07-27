توريد 536 ألف طن قمح بالشرقية.. والمحافظ يوجه بتذليل كل العقبات أمام المزارعين

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٨ أطنان و٨٢٥ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٢٤ طن و٧٧٣ كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية ( نوع من الأقماح ) موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك. ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:

الكمية المستهدف شراؤها.

الغرض من الاستخدام.

أماكن استلام الأقماح.

اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية من الأقماح وعنوانه ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.